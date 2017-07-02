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Bursa'da yatalak hasta denizde boğuldu

Gemlik ilçesinde, ailesi tarafından serinlemesi için denize götürülen yatalak hasta, boğularak hayatını kaybetti.

Bursa'da yatalak hasta denizde boğuldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ailesi tarafından serinlemesi için denize götürülen yatalak hasta, boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir evinde tedavi gören yatalak Adem Deveci (51), eşi ve çocukları tarafından serinlemesi için Büyük Kumla Mahallesi yakınlarındaki sahile götürüldü.

Burada ailesinin yardımıyla denize sokulduğu belirtilen Deveci, boğuldu. Vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılıp Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Deveci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Deveci'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Gemlikte yatalak adam denizde boğuldu.... #gemlik #bursa
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