Bursa'nın Gemlik ilçesinde, görev yaptığı adliye binası girişinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru İdris Büyükdönmez için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

0 0 0 0

Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde gerçekleştirilen törene, şehit polis memuru İdris Büyükdönmez'in eşi Ayla, oğlu Muhammet, kızı Tuğba Büyükdönmez ve yakınları ile Bursa Vali Vekili Ergun Güngör, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ile askeri yetkililer ve meslektaşları katıldı.



Şehidin kızı Tuğba Büyükdönmez törene babasının şapkasıyla katılırken, aile fertlerinin ayakta durmakta güçlük çektikleri gözlendi.

Tören okunan duanın ardından sona ererken, şehit polis memurunun cenazesi defnedilmek üzere Konya'nın Tuzlukçu ilçesine gönderildi.

Tabutun cenaze aracına konulması sırasında şehit Büyükdönmez'in oğlu ve kızı selam verdikten sonra tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kaynak: