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Bursa'dan çok acı haber!

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için göle giren 4 kişiden 3'ü boğuldu.

Bursa'dan çok acı haber!

Alınan bilgiye göre, kırsal Göllüce Mahallesi yakınlarındaki İznik  Gölü kıyısına gelen Cemil ve Aynur Özdemir ile Melike ve Zehra Kebapçı,  serinlemek için göle girdi.
 
Bu kişilerin bir süre sonra gölde kaybolduklarını fark eden çevredeki  vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

 

Olay yerine gelen İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri,  gölde arama yaptı. Ekipler, Cemil ve Aynur Özdemir ile Zehra Kebapçı'yı gölden  çıkardı. Olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri Cemil Özdemir ile Zehra  Kebapçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
 
Ambulans ile İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Aynur Özdemir,  müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Ekipler, gölde kaybolan Melike Kebapçı'yı arama çalışmalarını  sürdürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #iznik
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