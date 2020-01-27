Bursa Esenköy'de su isyanı

Bursa, İnegöl, Esenköy Mahallesinin su kaynakları defalarca ellerinden alındı. Son kaynaklarının da alınması köylüleri ayağa kaldırdı.



Bursa İnegöl de Uludağ'ın doğu eteklerinde kurulu Esen Köy... Avrupa Birliğine Uyum kapsamında 2014 yılında 16 binden fazla köy ile birlikte mahalle satatüsüne sokuldu.



Tüm Büyükşehir statüsünde olan köyler gibi Esenköy Mahallesi'de tüm kaynakları ile Bursa Büyük Şehir Belediyesine dahil edildi.



300 hane olan köyün 1300 dönüm arazisinin su ihtiyacını karşılayan son su kaynağı Ayıpınar, BUSKİ'ye bağlandı.



Köylüler ise tarlalarını suladıkları, hayvanları için kullandıkları kaynağı yazılı anlaşma yapmadan vermek istemiyor.

ulusal.com.tr