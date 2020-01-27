Bursa Esenköy'de su isyanı
Avrupa Yasası kampsamında mahalleye dönüşen Bursa'nın Esen Köyü'nde köylüler eylemde. Nedeni ise su kaynaklarının Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanması. Köylüler şikayetçi çünkü tarlalarını ve hayvanlarının son su kaynağı ellerinden alındı. Sevim Erol'un özel haberini izliyoruz.
YURT 27.01.2020, 15:49
Bursa, İnegöl, Esenköy Mahallesinin su kaynakları defalarca ellerinden alındı. Son kaynaklarının da alınması köylüleri ayağa kaldırdı.
Bursa İnegöl de Uludağ'ın doğu eteklerinde kurulu Esen Köy... Avrupa Birliğine Uyum kapsamında 2014 yılında 16 binden fazla köy ile birlikte mahalle satatüsüne sokuldu.
Tüm Büyükşehir statüsünde olan köyler gibi Esenköy Mahallesi'de tüm kaynakları ile Bursa Büyük Şehir Belediyesine dahil edildi.
300 hane olan köyün 1300 dönüm arazisinin su ihtiyacını karşılayan son su kaynağı Ayıpınar, BUSKİ'ye bağlandı.
Köylüler ise tarlalarını suladıkları, hayvanları için kullandıkları kaynağı yazılı anlaşma yapmadan vermek istemiyor.
ulusal.com.tr
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