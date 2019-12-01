Bursa Uludağ'a ilk kar yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

Yoğun sisin hakim olduğu Uludağ'da görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.