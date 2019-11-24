Bursa Uluumay Vakfı yenilenen yüzüyle kapılarını ziyarteçilere açtı

Vakıf Başkanı Feyza Uluumay Gökalp yaptığı açıklamada: Benzeri az bulunan bir adamın biriktirdiği bir koleksiyon bugün bizi burada biraraya getirdi.Merhum Babamız Esat Uluumay her şeyini Osmanlı sanatına kaptırmış Bursa aşığı bir beyefendiydi.Sayın Valimiz Yakup Canbolat beyefendiye devraldığımız emaneti anlatıp medresemizin tadilatı konusunda destek istediğimizde kısa sürede bakım-onarım tadilatımızı gerçekleştirerek yenilenen yüzümüze katkı sağladı.

Davete, İl Kültür Turizm Müdürü Sayın Ahmet Gedik, Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oya Coşkunöz Aktaş,Tüm Saatçi İşadamları Derneği Başkanı Pırlant saat sahibi Sayın Hayrettin Akpınar, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın İsmail Erim, Merhum Esat Uluuumay'ın kadim dostu Mehmed Safiyüddin Eşrefoğlu, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem'i vekaleten meclis üyesi Sayın Osman Günay gibi önemli isimler katıldı.