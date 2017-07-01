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Bursa'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Bursa'da otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı. 

Bursa'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Nevzat Demirel (61) yönetimindeki 67 EL 888 plakalı otomobilBursa Çevre Yolu Minteks kavşağı mevkisinde Enis Kansız'ın (28) kullandığı park halindeki 41 GG 376 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. 

Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Serpil Turan (41) olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat (49), Alper (17) ve Furkan Turan (9) ile sürücünün eşi Fatma Demirel yaralandı. 

Yaralılar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.






Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #otomobil #tır
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