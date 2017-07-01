Bursa'da otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nevzat Demirel (61) yönetimindeki 67 EL 888 plakalı otomobil, Bursa Çevre Yolu Minteks kavşağı mevkisinde Enis Kansız'ın (28) kullandığı park halindeki 41 GG 376 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.



Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Serpil Turan (41) olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat (49), Alper (17) ve Furkan Turan (9) ile sürücünün eşi Fatma Demirel yaralandı.



Yaralılar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.











