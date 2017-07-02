Kız kardeşinin ismi de Emine Sümeyye olan 9 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan için camide sünnet töreni yapıldı

Bursa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim ve soyismini taşıyan 9 yaşındaki çocuk sünnet oldu.

Merkez Yıldırım ilçesinde yaşayan Salim-Nurgül Erdoğan çiftinin oğlu Recep Tayyip Erdoğan için Güllük Mahallesi Ehlibeyt Camisi'nde sünnet töreni düzenlendi.

Törene, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bursa milletvekilleri Hüseyin Şahin, Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı katıldı. Milletvekilleri Şahin ve Çavuşoğlu, çocuğu kutlayarak altın hediye etti.

Otomotiv alım satım ve hırdavat işleriyle uğraşan baba Salim Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 çocukları bulunduğunu söyledi.

Çocuklarından dördüncüsüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdiklerini anlatan Erdoğan, beşinci çocukları Emine Sümeyye'nin ise Cumhurbaşkanının eşi ve kızının ismini taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşam tarzını ve düşüncelerini beğendiğini dile getiren Erdoğan, "Evlatlarımıza, kendisinin doğrularına inandığımız ve onu çok sevdiğimiz için bu isimleri verdik. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Yolu açık olsun. Toplumumuzun büyük bölümü kendisini sevdiği için oğlum ve kızıma bu isimleri verdikten sonra çok olumlu tepkiler aldım." dedi.

Hırdavat satışını "RT Erdoğan Hırdavat", otomotiv alım satımını da "AKpar Otomotiv'' adını verdiği iş yerlerinde yaptığını ifade eden Erdoğan, "Canımızla, malımızla reisimizin yanındayız. Kendisini gönülden sevenlerdeniz. Bizler 28 Şubatları da gördük. Kendisine sürekli dua ediyoruz. Allah kendisine uzun ömürler versin." diye konuştu.



Gelecekte ressam olmak istiyor

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan ise Cumhurbaşkanı ile aynı adı ve soyadı taşımaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Adı ve soyadından dolayı çevresinden büyük ilgi gördüğünü kaydeden Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum." dedi.

Erdoğan, gelecekte iyi bir ressam olmak istediğini dile getirdi.

Milletvekili Şahin ise baba Salim Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanına beslediği sevgiyi, çocuklarına onun, eşinin ve kızının isimlerini vererek gösterdiğini ifade etti.

Türk insanının, memleketlerine hizmet edenlere sevdasını böyle gösterdiğini anlatan Şahin, "Babayı ve aileyi tebrik ediyorum. 'Kefenimi giyip bu memlekete hizmet ediyorum' diyene böyle sevdalılar. İnşallah çocuklarımızın bahtları açık olur. Küçük Recep Tayyip Erdoğan ve minik kızımız isimleriyle büyüsünler. İnşallah Cumhurbaşkanımız gibi ülkelerine hizmet eden neferler olurlar." diye konuştu.