Büyükada'da temizlik çalışması

Büyükada'da temizleme çalışmaları başladı.

İstanbul Büyükada'da fayton turlarının 3 ay durdurulma kararının alınmasının ardından temizlik çalışmalarına başlandı.

İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu kararı üzerine İSTAÇ görevlileri harekete geçti.

Fayton bekleme alanında, İSPARK'a ait ahırlarda ve atların geçiş güzergahları üzerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Temizlik çalışmalarının 3 gün ara ile üç ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına karar verildi.

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