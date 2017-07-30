İstanbul Büyükçekmece'de bu yıl 18'ncisi düzenlenen "Kültür ve Sanat Festivali' geleneksel olarak yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Albatros sahilinden başlayan ve 5 bin kişinin katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet meydanında son buldu. Renkli görüntülerin yaşandığı gece, dünyanın büyük karnavallarını aratmadı.

Dünyanın farklı kültürleri bir araya geldi. Şarkılar çalındı, havai fişekler patlatıldı.



İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen 18'inci Kültür ve Sanat Festivali geleneksel olarak yapılan korteji yürüyüşü ile başladı.



Albatros sahilinden başlayan ve Cumhuriyet meydanında son bulan yürüyüşe katılanlar birbirinden ilginç ve renkli kostümler giydi. Ortaya çıkan görüntü ise dünyanın önde gelen karnavallarını aratmadı.



64 ülkeden sanat temsilcilerinin yer aldığı festivalin açılış konuşmasını da Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yaptı.



Havai fişek ve konfetilerin patladıldığı geceye katılanlar büyük bir görsel şölene tanık oldu.



Gecenin sonunda ise Kolombiya'ya özgü Zumba dansı festivale katılanları coşturdu.



Büyükçekmece'de yapılan "Kültür ve Sanat Festivali' birbirinden farklı sergi ve sanat gösterileri ile 4 Ağustos'a kadar devam edecek.



HABER-KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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