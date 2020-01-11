Buz kırıp balık avlıyorlar

Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu'da buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne atlı kızaklarla ulaşan balıkçılar "Eskimo" usulü balık avlıyor.



Kars-Ardahan sınırları içerisinde yer alan, Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası 40 santimetreye ulaştı.



Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde balıkçılık yapan vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmiyor.



Sabahın erken saatlerinde atlı kızaklarla buzla kaplı gölün orta kısmına doğru ilerleyen balıkçılar, sabırlı bekleyişin ardından balık dolu ağları çekiyor.



Eskimo usulü balık tutmak onlar için büyük bir keyif...

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