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ByLock kullanan 23 şüpheli yakalandı

BALIKESİR merkezli olarak 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik olarak haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişi gözaltına alındı. 30 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ByLock kullanan 23 şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı

bulunan 53 şüpheliye yönelik, bu sabah Balıkesir başta olmak üzere Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Kütahya, Kastamonu, Tokat, Yozgat, Antalya, Hatay,

Bitlis, Kocaeli, Kahramanmaraş, Çanakkale, Malatya, Batman ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 23 şüpheli

yakalandı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada ByLock kullandıkları tespit edilen örgüt üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 firari şüphelinin

yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bylock #Balıkesir #fetö #pdy
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