Başkent’te FETÖ operasyonu yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonda Bylock kullandığı tespit edilen 81 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınması istenen 81 kişinin Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı olduğu belirtildi.
Ankara merkezli yapılan operasyon 13 ile de yürütüldü.
Gözaltı işlemlerine sabah saatlerinde başlanan operasyonda şu ana kadar 28 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
ulusal.com.tr
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bylock operasyonu yaptı. Kanun Hükmünde Kararnamelerle kapatılan özel okul ve derhane çalışanı 81 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başkent’te FETÖ operasyonu yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonda Bylock kullandığı tespit edilen 81 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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