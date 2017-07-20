FETHİYE'de, Fethullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme sistemini kullandıkları tespit edilen 9 şüpheli, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan aralarında öğretmen, üniversite öğrencisi, ev kadını ve işçilerin bulunduğu şüphelilerden H.S., H.H.P., M.Y., E.A.D., E.K., F.S. ve İ.A. tutuklandı. M.M. ve M.T. ise, adli kontrol konşulu ile serbest bırakıldı.