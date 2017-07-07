İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bir hanın çatısından balya halindeki yalıtım malzemesi, vatandaşların arasına düştü. Kimsenin yaralanmadığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Balya halindeki köpük, 7'nci kattan caddede yürüyen vatandaşların arasına düştü.Görüntüler İstanbul'un önemli turizim merkezlerinden biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nden.İki gün önce yaşanan olay ve sonrası bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.15:00 sularında yaşanan olayda cadde üzerinde bulunan bir hanın restorasyon çalışmaları sırasında kullanılan köpüğün çatıdan düştüğü görülüyor.Bu sırada yoldan geçen vatandaşların büyük bir panik kameraya yansıyor.İstiklal Caddesi’nde 2009 yılında da benzer bir olay yaşanmıştı. Caddede yürüyen bir genç kızın kafasına yine bir iş hanının 5'inci katından 250 kilogramlık cam düşmüştü.Olayda ağır yaralanan talihsiz kadın 25 gün komada kalmış, 22 ameliyat geçirmiş ve bir gözünü yüzde 90 oranında kaybetmişti.