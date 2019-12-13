Cafer'den 'teslim olun' çağrısı

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki eylemde evlat nöbeti tutan Hatice Ceylan ile eşi Abdülkadir Ceylan, sonunda evlatlarına kavuştu. Ceylan çifti, 15 yaşında dağa kaçırılan evlatlarıyla 4 yıllık hasretin ardından sıcak yuvalarında bir araya geldi.

Hatice annenin eyleminin 64'üncü günü olan 10 Aralık'ta güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Cafer, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elektronik kelepçe takılan Cafer, 4 yıl hasret kaldığı annesine, babasına, kardeşlerine ve evine kavuştu.

Cafer Ceylan, Diyarbakır'daki evlat nöbetinin çok etkili olduğunu, pek çok örgüt mensubunun ailesini görebilmek için televizyon izlediğini söyledi.

Teslim olduğunda çok iyi muamele gördüğünü söyleyen Cafer, örgüt mensuplarına "teslim olun" çağrısı yaptı.

Anne Hatice Ceylan ise 4 yıldır yolunu gözlediği oğluna kavuşmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyor.

Baba Abdulkadir Ceylan ise buruk bir sevinç yaşadıklarını anlattı.



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