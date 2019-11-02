Çakarlı araçlara ceza yağdı

Yasak yürürlüğe girdi, uymayanlara ceza yağdı.

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan "çakar lamba" kullanımında yeni dönem başladı.

Çakarlı araç yasağın ardından yurt genelinde gün boyu bir çok noktada polis denetimler yaptı.

İlk günkü denetimlerde sadece İstanbul'da 63 çakarlı araç yakalandı.

Sürücülere 2 bin 4'er liradan toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi. Kurallara uymayanlara cezalar, "Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" gerekçesiyle verildi.

Öte yandan İstanbul'da denetimler sırasında emniyet şeridini kullanan 86 sürücüye de toplam 86 bin 172 lira ceza kesildi.

ulusal.com.tr