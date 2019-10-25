Çalışma saatleri kel olma riskini arttırıyor
Haftada 52 saatten fazla çalışanların kel olma riski 2 kat artıyor. Tespiti Güney Koreli araştırmacılar yaptı. 13 bin erkek üzerinde yapılan araştırmada stresin saç dökülmesine neden olduğu belirlendi.
YURT 25.10.2019, 14:12
Araştırmacılar, haftada 52 saatten fazla çalışan kişilerin kel olma ihtimalinin normalden iki kat fazla olduğunu tespit etti.
SUNUŞ//((Güney Kore'de yapılan araştırmaya göre....))
Güney Koreli araştırmacılar, 20-59 yaşları arasındaki 13 bin erkeğin çalışma saatlerini değerlendirdi.
Uzun çalışma saatlerinin strese neden olduğunu bulan araştırmacılar, bunun saç dökülmesini artırdığını keşfetti.
Hormonal değişimi ortaya çıkaran stresin saç derisinde saç köklerinin büyümesini engellediği belirlendi.
ulusal.com.tr
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