Çalışma saatleri kel olma riskini arttırıyor

Araştırmacılar, haftada 52 saatten fazla çalışan kişilerin kel olma ihtimalinin normalden iki kat fazla olduğunu tespit etti.



SUNUŞ//((Güney Kore'de yapılan araştırmaya göre....))



Güney Koreli araştırmacılar, 20-59 yaşları arasındaki 13 bin erkeğin çalışma saatlerini değerlendirdi.



Uzun çalışma saatlerinin strese neden olduğunu bulan araştırmacılar, bunun saç dökülmesini artırdığını keşfetti.



Hormonal değişimi ortaya çıkaran stresin saç derisinde saç köklerinin büyümesini engellediği belirlendi.

ulusal.com.tr

