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Çalışmalar gece boyunca sürdü!

İSTANBUL'da dün etkili olan sağanak yağmurun en fazla vurduğu Silivri, Gümüşyaka'da itfaiye, İSKİ ve Belediye ekiplerinin suları tahliye çalışması gece boyunca sürdü.

Çalışmalar gece boyunca sürdü!

Dün etkili olan sağanak yağıştan en çok etkilenen Silivri Gümüşyaka'da selin vurduğu kıyı şeridinde sel suları kısmen çekildi. İtfaiye, İSKİ ve Belediye ekipleri sel sularını tahliye etmek için gece boyunca çalıştı. Ekipler, Gümüşyaka Caddesi üzerindeki evlerin bahçelerindeki ve sokaklardaki suları vidanjörler yardımıyla otoyol kenarındaki giderlere boşalttı. Jandarma ekipleri ise sel baskının yaşandığı bölgede devriye attığı görüldü. Çalışmaların, suların tamamen çekilinceye kadar devam edileceği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul silivri
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