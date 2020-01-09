Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan Avustralya'ya destek mesajı

Avustralya'da Eylül ayından beri devam eden yangında yaklaşık 20 milyon futbol sahası büyüklüğünde bir alan yandı. Yangınlar 136 nokta devam ediyor, 69 yer kontrol altına alınamıyor. 500 milyona yakın hayvan telef oldu. 8.000 koala öldü. Avustralya'nın sembolü binlerce kanguru yangında yok oldu. Yangında 3'ü itfaiyeci, toplam 25 kişi hayatını kaybetti.

Üzücü bu olaya duyarsız kalmayan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Çanakkale Belediyesi İtfaiye Personeli, hazırlanan bir video ile Avustralyalılara destek mesajı gönderdi.

Başkan Gökhan mesajında; “Bu görüntüler karşısında etkilenmemek mümkün değil. Avustralya’da aylardır devam eden orman yangınları nedeniyle yaşam alanlarını ve yaşamlarını kaybeden insanlar, hayvanlar, yok olan doğa ve doğal yaşam için sonsuz üzüntü duyuyoruz. Tek dileğimiz en kısa sürede bu yangınların son bulması. Çünkü ormanlar ve içindeki doğal hayat dünyanın en kıymetli hazinesi… Nasıl kendi topraklarımız zarar gördüğünde üzüntü duyuyorsak, bizden on binlerce kilometre uzaktaki ormanlar için de aynı duyguları paylaşıyoruz. Çünkü aynı dünya üzerinde yaşıyoruz. Mücadelede emeği geçen herkese, kahraman itfaiyecilere Çanakkale’den tüm kalbimizle yanlarında olduklarını bilmelerini istiyor, bir an önce bu üzücü durumun son bulmasını diliyorum. Dualarımız sizinle…” ifadelerine yer verdi.

Çanakkale Belediyesi İtfaiye Personeli ise, “Değerli Avustralya halkı ve Avustralya’nın kahraman itfaiyecileri, on binlerce kilometre uzakta olsak da tüm kalbimizle yanınızdayız!” diyerek, ülkeye destek mesajlarını iletti.