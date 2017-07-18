Cem Yılmaz bıraktı!
Cem Yılmaz bıraktı!
İş yerine yüzerek gitti! İşte o anlar
İş yerine yüzerek gitti! İşte o anlar
İşte şiddetli yağmur sonrası İstanbul haritası!
İşte şiddetli yağmur sonrası İstanbul haritası!
Bakan açıkladı: Tam bir afet
Bakan açıkladı: Tam bir afet

Çanakkale boğazında gemi karaya oturdu!

Çanakkale boğazından geçmekte olan Yunan bandıralı KRITISEA isimli gemi, bu sabah saatlerinde Nara burnu açıklarında karaya oturdu.

Çanakkale boğazında gemi karaya oturdu!

Çanakkale boğazından geçmekte olan  Yunan bandıralı KRITISEA  isimli gemi, bu sabah saatlerinde  Nara burnu açıklarında karaya oturdu.
Geminin kurtarılması için  Kurtarma  4 ve Kurtarma 9  römorkörleri  çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale boğazı #gemi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Sonraki Haber
450 yıllık mahalle gün yüzüne çıkarılıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.