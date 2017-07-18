Çanakkale boğazından geçmekte olan Yunan bandıralı KRITISEA isimli gemi, bu sabah saatlerinde Nara burnu açıklarında karaya oturdu.

Çanakkale boğazından geçmekte olan Yunan bandıralı KRITISEA isimli gemi, bu sabah saatlerinde Nara burnu açıklarında karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için Kurtarma 4 ve Kurtarma 9 römorkörleri çalışmalarını sürdürüyor.