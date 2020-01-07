Çanakkale Bozcaada ve Gökçeada'da 07 Ocak 2020 Salı okullar tatil mi?

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bölgede dünden bu yana saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye ulaşan fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'da hayatı olumsuz etkiliyor.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla iki ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, fırtına nedeniyle adalara 2 gündür deniz ulaşımı sağlanamıyor.