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Çanakkale'de 1.5 ton esrar ele geçirildi

ÇANAKKALE'nin Ezine İlçesi'nde düzenlenen operasyonda 1.5 ton esrar ele geçirildi.

Çanakkale'de 1.5 ton esrar ele geçirildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 07.00 sıralarında, Tavaklı İskelesi yakınlarındaki arazide 1.5 ton esrar buldu.

Jandarma, uyuşturucu maddeyi bırakan kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #ezine #esrar
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