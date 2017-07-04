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Çanakkale'de 36 yabancı uyruklu yakalandı

 Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 36 yabancı uyruklu yakalandı.

Çanakkale'de 36 yabancı uyruklu yakalandı

 Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 36 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gedik köyü ormanlık alanına operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Pakistan uyruklu 36 kişi yakalandı.
İşlemleri yapılan yabancı uyruklular, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

 Ormanlık alanda 4 gün beklemişler
Yabancı uyrukluların jandarmaya verdikleri ifadede, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktıkları iki otobüsle Çanakkale'nin Çan ilçesine getirildiklerini, burada yol kontrollerinin çok fazla olması sebebiyle insan kaçakçılarının kendilerini Gedik köyündeki ormanlık alana bırakıp kaçtıklarını söylediği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale
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