Çanakkale'de ağaçlık alanlarda saklanan 100 göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 100 göçmen, saklandıkları ağaçlık alanlarda yakalandı.
YURT 26.12.2019, 10:48
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ihbar üzerine Bademli ve Koyunevi köylerinin kırsalına operasyon düzenledi.
Operasyonda, ağaçlık alanlarda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 100 göçmen yakalandı.
Bu kişiler, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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