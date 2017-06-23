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Çanakkale'de havadan ve karadan güvenlik kontrolü

 Çanakkale'de, Ramazan Bayramı öncesinde havadan ve karadan güvenlik kontrolü yapıldı.

Çanakkale'de havadan ve karadan güvenlik kontrolü

 Çanakkale'de, Ramazan Bayramı öncesinde havadan ve karadan güvenlik kontrolü yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesinde denetimlerini artıran jandarma ekipleri kent merkezi ile ilçelerdeki farklı noktalarda denetim ve güvenlik uygulaması başlattı.
Bayram tatili için yurdun değişik noktalarına gitmek için Çanakkale Boğazı hattındaki feribot seferlerini kullanacak vatandaşlar uygulama kapsamında güvenlik kontrolünden geçirildi.

Çalışmalarda, havadan kontroller için drone kullanılırken, bomba arama ve narkotik köpeği tarafından da araçların bagaj ile iç bölümleri incelendi.
GESTAŞ'a ait Kilitbahir İskelesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, bayram tatili için Marmara Bölgesi'nden Ege ve iç bölgelere gidecek vatandaşlar güvenlik kontrolünden geçirildi.
Sürücüler aşırı hız yapmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılırken, yoğun geçiş noktalarına da bayram süresince kazaların en aza indirilmesini sağlamak amacıyla çeşitli tabela ve pankartlar yerleştirildi.

Yetkililer, uygulamaların bugün itibariyle başladığını, bayram dönüşüne kadar süreceğini belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #jandarma #çanakkale
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