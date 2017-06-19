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Çanakkale'de hayvan hırsızlığı

Biga ilçesindeki bir ağıldan çalınan 48 küçükbaş hayvan Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulundu

Çanakkale'de hayvan hırsızlığı

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir ağıldan çalınan 48 küçükbaş hayvan Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozçeşme köyünde Ali Osman Tozan'a ait ağıldan önceki gün 48 koyun çalındı.
Tozan'ın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olayla ilgili tahkikat başlatılıp bölgede inceleme çalışması yapıldı.
Ekiplerin sürdürdüğü teknik takip sonucunda hırsızlığın İ.T. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Biga'nın Güvemalan köyünde yakalanan şüpheli, koyunları Balıkesir yakınlarında bir noktaya bıraktığını itiraf etti.
Jandarma ekipleri İ.T'nin ifadesinden yola çıkarak yaptıkları kontrolde çalınan 48 koyunun Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Dereköy köyünde, daha önceden de çalıntı hayvan ticareti yapan A.B'ye ait ağılda olabileceğini belirledi. Ağılda rastlanmayan 48 koyun, arazide otlatılırken bulundu.
Şüpheliler İ.T. ve A.B. jandarma tarafından gözaltına alınırken, koyunlar sahibi Ali Osman Tozan'a teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale
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