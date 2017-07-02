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Çanakkale'de orman yangını

Ezine ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan yangınlardan biri kontrol altına alındı, diğerini söndürme çalışmaları sürüyor

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı, diğeri söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, kırsal Üvecik Mahallesi'nde bir tarımsal işletme yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangına, Çanakkale, Ezine, Ayvacık, Umurbey belediyelerine bağlı ekipler ile 1 helikopter müdahale etti.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları başlatılan yangında 2 hektarlık ormanlık alan ile tarımsal işletmede bulunan bir tır zarar gördü.

Diğer yangın ise Karagömlek köyü yakınındaki buğday tarlasında başladı. Tarladaki saman balyalarının tutuşmasıyla alevler ormanlık alana sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #orman yangını #yangın
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