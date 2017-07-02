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Çanakkale'de orman yangını

Yangına 2 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarında tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Karagömlek köyü yakınlarında bulunan buğday tarlasındaki saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kontrol altına alınamayan yangın bir süre sonra ormanlık alana sıçradı. Yangına 2 helikopteri ile havadan, 15 arazöz ve çok sayıda işçiyle karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale
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