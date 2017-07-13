Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Nergis Ç. yönetimindeki 39 ET 380 plakalı otomobil, Biga-Çanakkale karayolunda devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Rabia Ç, Ozan A, Kerem A, Sebahat A, Filiz A, Gülay E. ve Yusuf E. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
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