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Çanakkale'de otomobil devrildi: 8 yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Çanakkale'de otomobil devrildi: 8 yaralı

 Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Nergis Ç. yönetimindeki 39 ET 380 plakalı otomobil, Biga-Çanakkale karayolunda devrildi. 



Kazada sürücü ile otomobildeki Rabia Ç, Ozan A, Kerem A, Sebahat A, Filiz A, Gülay E. ve Yusuf E. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #biga #trafik kazsı #çanakkale
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