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Çanakkale'de tarım arazisi yangını

Bayramiç ilçesinde 1 helikopter, 9 arazöz, 2 tanker ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edilen yangında 32 dönüm arazi zarar gördü

Çanakkale'de tarım arazisi yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Söğütgediği köyünde tarım arazilerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Söğütgediği ve Muratlar köyü sınırları arasında bulunan Asmalı mevkisindeki tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alana doğru ilerleyen yangına 1 helikopter, 9 arazöz, 2 tanker ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Yangın, kontrol altına alındı.

Toplam 32 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale
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