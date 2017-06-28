Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmetçelli köyünden ilçe merkezine giden Yücel Kaya (47) yönetimindeki 17 FY 272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına çarparak takla attı.
Araçtan fırlayan ve otomobilin altında kalan Kaya öldü.
Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.