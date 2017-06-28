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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmetçelli köyünden ilçe merkezine giden Yücel Kaya (47) yönetimindeki 17 FY 272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına çarparak takla attı.

Araçtan fırlayan ve otomobilin altında kalan Kaya öldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #trafik kazası
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