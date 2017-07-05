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Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı

Ayvacık ilçesinde bir kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale-İzmir karayolunun Orman Deposu mevkisinde, Çanakkale'den Balıkesir istikametine seyreden Ali Emre G. yönetimindeki 10 LC 670 plakalı kamyonet ile Ayvacık'tan karayoluna çıkmak isteyen Muhammedül Emin E. yönetimindeki 34 LN 9867 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, devrilen kamyonetteki Enes Ay ile İlker Gövem yaralandı.
112 Acil ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gövem, daha sonra Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza sonrası Çanakkale-İzmir karayolunun İzmir istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #çanakkale
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