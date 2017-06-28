Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
"Koçyiğit askeri okul personeli ve öğrencilerini fişledi"
Tablet ve telefonlara dikkat
Tablet ve telefonlara dikkat

Çanakkale iskelelerinde yoğunluk

Ramazan Bayramı tatilinden geç dönenler Çanakkale ve Lapseki iskelelerinde yoğunluğa neden oldu

Çanakkale iskelelerinde yoğunluk

Ramazan Bayramı tatilinden geç dönenler Çanakkale ve Lapseki iskelelerinde 2 kilometreyi bulan araç kuyruğuna yol açtı.

Alınan bilgiye göre, bayram tatillerini geçirmek üzere feribotla Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinden Çanakkale yönüne geçenlerden bazıları dönüş yolculuğunu erteledi.

Dönüşlerini bayram sonrasına bırakan çok sayıda tatilci, Çanakkale ve Lapseki iskelelerinde 2 kilometreye varan araç kuyruğuna neden oldu.

Kent merkezindeki iskeleye gelen araçlar, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince bayram süresince devam eden uygulama kapsamında Demircioğlu Caddesi'nde çift yönlü beklemeye alındı.

Lapseki-Gelibolu hattını kullanacak sürücüler ise Lapseki ve Çardak iskelelerinin girişine yönlendirilip bekletildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ yetkilileri, feribot seferlerinin tatil sonrası yoğunluk nedeniyle saatsiz çalıştığını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yoğunluk #iskele #gemi #çanakkale
banner863
Önceki Haber
“Kweuke'ye ihtiyacımız var“
Sonraki Haber
Mardin'e bayramda turist akını
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.