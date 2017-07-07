BALIKESİR'in Havran İlçesi'ne bağlı kırsal Koca Seyit Mahallesi'nde kaynak sorunu yüzünden başlayan susuzluk, yaz aylarında halkı isyan noktasına getirdi. Çanakkale kahramanlarından Koca Seyit'in doğup büyüdüğü ve adının verildiği kırsal mahallede yaşayan kadınlar, çamaşırlarını bir hayırseverin yaptırdığı mahalle çeşmesinde yıkarken; yemek yapacak ya da evde yıkanacak su bulmakta bile zorlandıklarını belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Havran ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin nüfuslu Koca Seyit Mahallesi'nin muhtarı Fahrettin Karaman, iki yıldır susuzluk çektiklerini söyledi Taşıma suyla sorunu çözemediklerini, iki günde bir 15- 20 dakika çeşmelerden su aktığını belirten muhtar Karaman şöyle konuştu:



"Bizim eskiden de su sıkıntımız vardı. Ama iki yıldır yaşanan sıkıntı iyice arttı. Su temin ettiğimiz kaynaklarda sorun çıktı ve bu kaynaklar kapatıldı. Nüfusun artmasıyla birlikte su sorunu da katlanarak büyüdü ve yetmemeye başladı. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) kuyu açma çalışmalarına başladı, boruları getirdi, bekliyoruz. Geçen sene yaz aylarından beri köyümüze tankerlerle su taşınıyor. Tankerlerle su depoya basılıyor ve iki günde 15- 20 dakika su veriliyor. Depoya basılan su yetmiyor. Elektrik bağlanıp yolun kazılacağını, boruların döşeneceğini söylediler. Vali Ersin Yazıcı'ya da sorunumuzu ilettik. Su gelecek deniyor. Ama bu yaz da susuz geçeceğe benziyor."



'BİR AY İÇİNDE ÇÖZÜLECEK' AÇIKLAMASI



Koca Seyit'e Havran ilçe teşkilatı üyeleriyle giden ve vatandaşları dinleyen CHP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Serkan Sarı, sorunun çözümü için yetkilileri göreve çağırdı.



Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Serkan Sarı'nın incelemeleri sırasında Koca Seyit'e gelen ve köy kahvesinde halka bilgi veren BASKİ Havran Bölge Şefi İbrahim Başabakar, su sorununun bir ay içinde giderileceğini söyledi.