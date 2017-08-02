Görüşmesi sona erdi! Lucescu Galatasaray'dan...
Görüşmesi sona erdi! Lucescu Galatasaray'dan...
Kritik görüşme sona erdi
Kritik görüşme sona erdi
Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar

Çankırı'da iskeleden düşen işçi öldü

Çankırı'da fabrika inşaatında kullanılan iskeleyi sökerken düşen işçi hayatına kaybetti.

Çankırı'da iskeleden düşen işçi öldü

 Çankırı'da fabrika inşaatında kullanılan iskeleyi sökerken düşen işçi hayatına kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatında çalışan 25 yaşındaki Murat Şahin, iskeleyi sökerken dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şahin'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Çankırı #fabrika inşaatı #inşaat iskelesi #işçi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
New York borsası yükselişle kapandı
Sonraki Haber
Bülent Uygun'a sürpriz doğum günü kutlaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.