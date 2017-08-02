Çankırı'da fabrika inşaatında kullanılan iskeleyi sökerken düşen işçi hayatına kaybetti.

Çankırı'da fabrika inşaatında kullanılan iskeleyi sökerken düşen işçi hayatına kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatında çalışan 25 yaşındaki Murat Şahin, iskeleyi sökerken dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten zemine düştü.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şahin'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.