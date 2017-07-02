Çankırı'da sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin yarın izinli sayılacağı bildirildi.

Çankırı'da sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin yarın izinli sayılacağı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamilelerin, ilde hava sıcaklığının artması nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



Çankırı'da sıcaklığın yarın 34 derece olacağı tahmin ediliyor.