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Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Çerkeş ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kadıköy köyünde Nuh Y. (58) ile Abdulkadir T. (46) arasında arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Nuh Y. ve Abdulkadir T. yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Nuh Y, yolda yaşamını yitirdi. Abdulkadir T'nin tedavisi Çankırı Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı kavga #Kadıköy köyü #Çerkeş
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