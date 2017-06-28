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Çankırı'da traktör devrildi: 15 yaralı

Korgun ilçesinde, traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Çankırı'da traktör devrildi: 15 yaralı

Çankırı'nın Korgun ilçesinde, traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamdi Yağcı idaresindeki 18 DK 058 plakalı traktör, Çukurören Yaylası yakınlarında ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün römorkundaki 15 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #traktör #römork #Korgun #Çankırı
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