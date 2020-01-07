Çankırı ve Bilecik'te 07 Ocak 2020 Salı günü okullar tatil mi?

Çankırı'nın 8 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bilecik'te taşımalı eğitime kar engeli

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

Bozüyük ilçesindeki okullarda da eğitime bir gün süreyle ara verilirken, engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.