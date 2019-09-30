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Çapa'da hasarlı bina eylemi

İstanbul Üniversitesi'nde hasarlı bina eylemi devam ediyor. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri hasar nedeniyle derslere girmedi, oturma eylemi yaptı.

Çapa'da hasarlı bina eylemi

Beyaz önlükleriyle fakülte önünde bir araya geldiler, oturma eylemine devam ettiler.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki hasarbina eylemini sürdüren öğrenciler çözüm bekliyor...

Hasarın gözle görülür hale geldiğini ifade eden öğrencilerin eylemine üniversite yönetiminden hasar yok tespiti yapıldı.

Yönetim tarafından yapılan açıklamada "risk yok" vurgusu yapıldı.

"Perşembe günü ilimizde meydana gelen deprem sonrası, Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından kampüs alanında şu ana kadar yapılan incelemeler sonucunda, binalarımızda deprem öncesinden farklı ve daha fazla oranda riski arttıran bir hasar tespit edilmemiştir. Tüm çalışanlarımıza ve kamuoyuna duyurulur."

Duruma tepki gösteren öğrenciler, eylemlerine devam edecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #çapa #Bina #deprem #Hasar
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