MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, doğa güzellikleri ile ünlü Orak Adası'nda, denizde caretta caretta türü kaplumbağaların saldırısına uğrayan 6 kişi yaralandı.

Bodrum'a 12 mil uzaklıktaki Orak Adası'na, ilçeden bindikleri teknelerle günübirlik tura giden yerli ve yabancı turistler, denizde yüzerken caretta carettaların saldırısına uğradı. İstanbul'dan tatile gelen 41 yaşındaki Zuhal Tursun ve 9 yaşındaki yeğeni Cabir Han Akten, tekneden atlayıp yüzmeye başladı. Bu sırada yanlarına gelen caretta caretta Cabir Han Akten'e saldırdı. Durumu fark eden Tursun, müdahale ederek yeğeninin tekneye çıkmasını sağladı. Ancak kaplumbağa, Tursun'un elini ısırdı. Koyda demirleyen bir yatın kaptanı zodyak tabir edilen bot ile Tursun'un yardımına koşup, sudan çıkardı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zuhal Tursun ve yeğeni Akten, tedaviye alındı.



Büyük şok yaşadığını belirten Zuhal Tursun, "Bir anda yeğenimin elini bir şeyin kaptığını gördüm. Bir kafa ve dişlerini gördüm sadece. O arada ben onun ağzını itip yeğenimi kurtardım, bu kez bana saldırdı. Yeğenime sadece yüz ve kaç diyebildim. Ondan sonra yüzgeciyle benim başımı aşağı indirip, beni boğmaya çalıştı. Ağzıyla şah damarımın olduğu yerden ısıracaktı, ben elimle ittim, o esnada da elimi kaptı ve beni sürüklemeye çalıştı. Boğuşmaya başladık. Hiçbir şekilde kurtulamadım ondan. Çığlıklar attım, bağırdım. En sonunda hiç gücüm kalmadı. O esnada beyaz bir botla bir adam geldi ve beni bota çekmeye çalıştı. Adam beni bota çekerken kaplumbağa kolumu ısırdı. Daha sonra bir adam daha gelip kaplumbağanın kafasına vurdu zannedersem, kolumu bıraktı. Bota binerken arkadan gelip kaba etimi yakaladı. Bizi oradan hastaneye götürdüler ve bize tetanoz ve kuduz aşısı yapıldı. Sakinleştirici bir iğne de yaptılar" diye konuştu.



Ankara'dan eşi ve çocukları ile tatile gelen Didem Sürsal Watson ise kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 yaşındaki oğlum ve ben dün bu kaplumbağa tehlikesini atlattık. Deniz gözlüğümüzle Orak Adası'nda yüzüyorduk, birden oğlum 'anne kaplumbağa var' dedi. Denizin içine bakmamla koca kaplumbağanın hızla bize doğru çıkması bir oldu. Bize saldırınca tüm gücümle bacaklarımı çırpmaya başladım, oğlum da aynı şeyi yaptı. Bağırarak teknedekilerden yardım istedik. O sırada kaçın ısırıyorlar diye bağıranlar oldu, ben hayatımda böyle bir şok yaşamadım. O adada bu konuda hiçbir uyarı yapılmadı ve uyarı levhaları da yoktu, bu durumda kalan insanlar boğulup kalp krizi bile geçirebilir, acil olarak uyarıcı levhalar konulmalı caretta carettaların saldırıları ile ilgili olarak" dedi.



4 KİŞİ DAHA YARALANDI



Bu arada aynı bölgede, caretta carettaların saldırısına uğrayan 4 kişinin daha çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Caretta carettaların saldırı anı, bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi.



'CARETTALARA YEMEK VERMEYİN' UYARISI



Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezi (DEKAMER) yetkilileri ise, "Doğal ortamda yaşayan ve vahşi olarak nitelendireceğimiz bu hayvanlar, insanların elle beslemesi sonucu sürekli beklenti içinde oluyorlar. Karnı acıkan hayvanlar, yiyecek beklentisinde olduğu için insanlara yaklaşıyorlar, yiyecek bulamayınca da saldırıyorlar. Konu ile ilgili Bodrum gönüllümüz ile yapacağımız çalışmalarda saldırı yapan caretta carettaları yakalayıp merkezimize getirip rehabilite ettikten sonra tekrar doğal ortamlarına bırakacağız. Caretta carettaların ısırmasından çok önemli bir şey olmaz. Isırma sonrası biraz buz konulabilir, ardından bir doktora başvurulabilir. Bölgemizde, şu ana kadar bu tür olaylara rastlamamıştık, günlük tura çıkanlar caretta carettaları gördüklerinde kesinlikle yiyecek vermesinler" şeklinde uyarılarda bulundu.



GEÇEN YIL DA 5 KİŞİ YARALANMIŞTI



Geçen yıl yine Ağustos ayında, Orak Adası'nda caretta carettalar yüzenlere saldırmış, 5 tatilci yaralanmıştı.