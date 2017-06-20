Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde caretta carettaların denizdeki poşetleri yutup ölmemesi için öğrenciler dalış yaparak deniz dibindeki poşetleri topladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler, caretta carettaların denizanası sanarak poşetleri yutup ölmemesi için dalış yaparak deniz dibinden poşet topladı.

Türdü 100. Yıl Ortaokulu Gençlik Spor Kulübü tarafından, Köyceğiz'deki Kulak mesire alanında 5 farklı okuldan 87 öğrenci ve 10 öğretmenin katılımıyla Doğa Bilim Kampı düzenlendi.

Öğrencilere, İztuzu Plajı'ndaki bilgilendirme gezisinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların, denizanalarıyla beslendiği bilgisi verildi. Caretta carettaların denize atılan plastik poşetleri denizanası sanarak yutmaları sonucu boğularak öldüğünü öğrenen öğrenciler, Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı ve Marmaris sahillerinde dip temizliği yaptı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caretta carettaların, yaşam mücadelesinde karşılaştığı en büyük sorunlardan birisinin denizlere atılan naylon poşetler olduğuna dikkati çekti.

Denizanası yiyerek beslenen caretta carettaların, naylon poşetleri denizanası zannederek yuttuğuna işaret eden Kaska, "Bu nedenle birçok caretta boğularak yaşamını yitirmektedir. Bu canlıları korumak için tüm bireylere büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Koruma çalışmalarında gelecek nesiller için de bu bilinç oluşturulmalı." dedi.

Kaska, gençlerin duyarlı olmasının önemli olduğun belirterek, denizlere atılan naylon poşetlerin canlıların hayatlarını riske soktuğunu dile getirdi.



"Çöp poşetleri, canlıların ölmesine neden oluyor"

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Fen Bilimleri öğretmeni Ayçin Ünal da öğrencilere doğayla ilgili farkındalık yaratmak için çeşitli eğitimler verdiklerini söyledi.

Dalyan'da, öğrencilere nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta caretta deniz kaplumbağalarının koruma çalışmaları, üreme alanları ve beslenme çeşitleri hakkında bilgi verdiklerini belirten Ünal, denizlere atılan çöp poşetlerinin canlıların ölmesine neden olduğunu bildirdi.

Ünal, derslerin sınıf dışında işlenmesi gerektiğine işaret ederek, senelerdir nesilleri tükenmekte olan hayvanları anlattığını ancak ilk defa bu kadar hızlı sonuç aldığını ifade etti.



"Kampı uluslararası boyuta taşımayı hedefliyoruz"

Emirbeyazıt İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni ve Gençlik Spor Kulübü Başkanı Şaban Erdoğan ise yaklaşık 20 yıldır kamp çalışmaları düzenlediklerini anlattı.

Bu yıl ilk kez doğa ve bilim kampı yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Fen bilgisi ve tarih öğretmenlerimizi de programa kattık. Bilim adına çocuklara Köyceğiz bölgesinde katılacak çok şeyler olduğunu bildiğimiz için de programımızı burada uygulamaya başladık. Kampımızı ileriki yıllarda büyüterek, geliştirerek uluslararası mahiyet kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



"Caretta carettalar ölmesin"

Şahidi İlköğretim Okulu öğrencisi Bora Korkmaz, kamp çalışmaları kapsamında ilk olarak İztuzu Plajı'nda caretta carettaların yaşam alanlarını gördüklerini ve yavrularını nasıl büyüttüklerini öğrendiklerini söyledi. Korkmaz, carettaların ölmemesi için yüzerken gördüğü poşetleri topladıklarını dile getirdi.

Emirbeyazıt İlköğretim Okulu öğrencisi Çağan Atayollu, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta carettaların atık poşetleri yemeleri halinde ölebileceğini öğrendiklerini, bu nedenle deniz yüzeyindeki ve dipteki poşetleri topladıklarını söyledi.

