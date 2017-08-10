ANTALYA'nın Kemer İlçesi'ndeki Çıralı sahilinde yuvadan çıkan Caretta Caretta yavruları zorlu yolculukla denize ulaştı. Yavruların denizle buluşma çabalarını tatilciler ve çok sayıda turist de ilgi ile izledi.

Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı sahiline yumurtlayan Caretta Carettalar'ın yavruları, yuvadan çıkmaya başladı. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Ulupınar Muhtarı Habip Altınkaya, dernek üyeleri, tatilci ve turistler birlikte plajdaki 2 yuvayı açtı. Açılan 26 numaralı yuvada bulunan 99 yumurtadan 80 canlı, 77 yumurta bulunan 20 numaralı yuvadan ise, 36 canlı yavru çıkarak denizle buluştu. Yuvalardan çıkan Caretta Carettalar'ın denize ulaşma çabalarını çevredeki tatilci ve turistler de ilgiyle izledi. Bazı turistler yavru Caretta Carettalar'ı eline aldı, bazıları da cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.



Ulupınar Muhtarı Habip Altınkaya, Çıralı sahilinde 74 Caretta Caretta yuvası olduğunu, bunlardan 16'sının açıldığını söyledi. Caretta Carettalar'ın yuvalardan çıkmaya devam ettiğini belirten Altınkaya, bu yıl yuva sayısının az olmasına rağmen yuvalardaki yumurta sayısının geçen yıla oranla fazla olduğunu vurguladı. Altınkaya, şöyle dedi:



"Caretta Caretta haberleri basında çıktığı zaman insanlar daha fazla bilinçleniyor. Burada tatil yapan insanlar artık sabah erken saatlerde kalkıp yavruların yuvadan çıkışını izliyor. Bu da turizme katkı sağlıyor."