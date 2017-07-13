GAZİANTEP'te, kontrol noktasında polisi görünce otomobilden inip yaya olarak kaçan Suriyeli 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Üst aramalarında 2 tabanca ve üzerindeki yelekte 2 el bombası ele geçirilen Suriyeliler gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. 33 sokakta oluşturulan kontrol noktasına yaklaşan ve polislerin durdurmak istediği 33 SAA 052 plakalı otomobilde bulunan Suriyeli 3 kişi, otomobilden inip yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu ancak uymayan Suriyeliler, kovalamaca sonucu yakalandı.



ÜST ARAMALARINDA BOMBALAR VE TABANCALAR BULUNDU



Ekipler tarafından Suriyelilerin yapılan üst aramasında bir kişinin üzerinde yeleğe takılı 2 el bombası, diğer kişilerin ise birer tabanca ele geçirildi. Silah ve bombalara el konulurken, olay yerinde inceleme yapan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin terör bağlantısını ve olası saldırı planını araştırıyor. Otomobil ise, detaylı inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına götürüldü.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Gaziantep Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstiklal Mahallesi 33 sokak üzerinde yapılan uygulama sırasında şüpheli durumdaki binek araç içerisindekilerin güvenlik görevlilerini fark ettiklerinde hızla uzaklaşmak istedikleri sırada ekip arabalarıyla önü kesilen araç kontrollü bir şekilde durdurulmuştur. Durdurulan araç içindeki 3 şahsın koşarak araçtan uzaklaşmaları neticesinde yaşanan kovalamaca sonucu Suriye uyruklu oldukları anlaşılan şahıslar güvenlik görevlilerimizce yakalanmışlardır. Yapılan üst aramalarında şahıslardan birinin üzerinde bel kemerine takılı el bombası yeleği ve bu yelek üzerinde 2 el bombası, diğer iki şahsın üzerinde 2 tabanca ele geçirilmiştir."