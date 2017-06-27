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Çaya düşen genci vatandaşlar kurtardı

Kahramanmaraş'ta Hurman Çayı üzerindeki borudan geçmeye çalışırken suya düşen ve boğulma tehlikesi geçiren kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Çaya düşen genci vatandaşlar kurtardı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Hurman Çayı'nın üzerindeki borudan karşıya geçmeye çalışırken dengesini kaybedip suya düşen ve boğulma tehlikesi atlatan vatandaşı çevredekiler kurtardı.

Tanır Mahallesi'nde Hurman Çayı'nın Çoban Çeşmesi mevkisindeki su borusundan geçmeye çalışan Resul Han (22), dengesini kaybedince suya düştü.

Boğulma tehlikesi geçiren Han'ı gören vatandaşlar duruma müdahale etti. Düşme esnasında kafasını su borusuna çarpan ve bayılan Han, vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldıktan sonra ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Resul Han'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #suya düşme #Kahramanmaraş #Hurman Çayı #boğulma #afşin
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