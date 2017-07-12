BALIKESİR İdare Mahkemesi, Ayvalık sahilinde kurulmak istenen balık çiftlikleri için Balıkesir Valiliği'nin verdiği 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.

Sahilkent Mahallesi, Engürü Sitesi önünde kurulan iki balık çiftliğinin kaldırılması için geçen yılın bahar aylarında mücadele başlatıldı. Ayvalık Tabiat Platformu, bölgede 36 balık üreme havuzu oluşturmak için izin alan söz konusu firmaya karşı tepkilerin dile getirilmesi için Engürü Sitesi yöneticileri ile görüşüp, eylem takvimi oluşturdu.



İmza kampanyaları ve basın açıklamalarıyla kamuoyu oluşturularak, Dünya Çevre Günü'ne denk gelen 5 Haziran 2016 tarihinde 'Ayvalık'ta Balık Çiftlikleri İstemiyoruz', 'Balık Çiftlikleri Denizi ve Turizmi Öldürür' teması ön plana çıkartılarak Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve Engürü Sitesi sakinlerinin de katılımı ve katkılarıyla ortak yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından resmi kurumlardan gelen yazışmalarda 'Balık çiftliklerinin kaldırılacağı, yer arayışı içerisinde olunduğu' belirtilmesine rağmen bir türlü sonuca varılamadı.