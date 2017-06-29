Çekmeköy'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.



Güngören Mahallesi Kader Sokağı'nda aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen N.Y ile Adem V. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.



Olay esnasında N.Y. yanında taşıdığı silahla Adem V. ile ismi öğrenilemeyen şahsa doğru ateş etti.



Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Adem V. çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.



Olayın bildirilmesi üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, sokağın giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.



Olayın ardından kaçan şüpheli N.Y'nin ekipler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.