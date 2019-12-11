Çelikler Afşin Elbistan Termik Santrali zehir saçıyor

Termik santrallere gelen veto kararı Çelikler Holding'i durduramadı. Elbistan'da halk isyan etti.

Filtresiz çalışan termik santral bacaları zehir saçmaya devam ediyor. Görüntüler, Afşin Elbistan Termik Santrali'nden.

Kahramanmaraş'ta bulunan ve Çelikler Holding bünyesinde olan termik santralden çekilen bu görüntüyü vatandaşlar sabah saatlerinde çekti.

Santralden çıkan yoğun duman karşısında sosyal medyada yardım çağrısı yapan bölge halkı, "Sesimizi duyun" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasını 2 buçuk yıl erteleyen yasayı veto etmişti.

Bu kapsamda termik santraller 31 Aralık 2019 tarihine kadar bacalarına filtre sistemi takmak zorunda.

Elbistan'daki santral ise yasanın henüz yürürlüğe girmemesi nedeniyle, santrali hergün böyle çalıştırıyor.

ulusal.com.tr