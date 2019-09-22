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Çeltik üreticilerinin harman mesaisi

Bitlis'te çeltik üreticilerinin harman mesaisini getireceğiz şimdi karşınıza. Çiftçiler oldukça ilkel yöntemlerle hasat yapıyor.

Çeltik üreticilerinin harman mesaisi

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, hasadını yaptıkları çeltiği, katır ve atlarla harman yerinde sürdükten sonra depolara kaldırıyor.

Yemyeşil doğası, verimli toprakları ve berrak su kaynaklarıyla bilinen Hizan'da vatandaşların büyük çoğunluğu geçimini tarımla sağlıyor.

Çeltik üreticileri, tarladaki hasattan ürünün harmanlanmasına kadar uzun bir mesai harcıyorlar. 

Karbastı köyü sakinleri, ilkbaharda ekimini yaptıkları çeltiğin hasadını yaptıktan sonra harman yerinde ürünü sap ve samanlarından ayırıyor.

Kullandıkları yöntemler oldukça eski. Yere serilen brandaların üzerine konulan çeltiğin, katır ve atlarla üzerinde geçiliyor. Böylece sap ve samanından ayrışması sağlanıyor.

Tamamen ilkel yöntemler yapılan harmanda kaldırılan pirinç, çuvallara konularak depolara kaldırılıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #bitlis
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